News von Trading-Treff.de Die ThyssenKrupp hat am Dienstag einen massiven Gewinn zum Ende des Tages geschafft, jedenfalls relativ zu dem, was am Tag vorher zu befürchten gewesen ist. Die Aktie, die zwischenzeitlich deutlich nach unten gelaufen war, konnte sich am Ende mit einem Plus von 0,4 % wieder ordentlich nach oben schieben. Damit haben nicht viele Beobachter gerechnet, nachdem Donald Trump den Tagesauftakt zunächst versalzen hatte. Nun wären ...

