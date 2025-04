EQS-Ad-hoc: Allane SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Allane SE: Verfehlung der Ertragsprognose im Geschäftsjahr 2024, Verschiebung der Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss sowie der Hauptversammlung, keine Dividendenausschüttung für 2024



22.04.2025

AD HOC MITTEILUNG Allane SE: Verfehlung der Ertragsprognose im Geschäftsjahr 2024, Verschiebung der Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss sowie der Hauptversammlung, keine Dividendenausschüttung für 2024 Pullach, 22. April 2025 - Der Allane SE liegen ihre vorläufigen und noch ungeprüften Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2024 vor. Hiernach geht die Gesellschaft von einem Konzernvertragsbestand zum 31. Dezember 2024 von rund 143.500 Verträgen (Vorjahr: 125.800 Verträge), von einem operativen Konzernumsatz1 in einer Spanne von 455 Mio. EUR bis 460 Mio. EUR (Vorjahr: EUR 343 Mio. EUR) und einem Konzern-EBT (IFRS) in einer Spanne von -47 Mio. EUR bis -52 Mio. EUR (Vorjahr: 12,6 Mio. EUR) aus. Konzern-vertragsbestand und operativer Konzernumsatz halten sich damit in der prognostizierten Spanne von 130.000 bis 150.000 Verträgen bzw. 425 Mio. EUR bis 475 Mio. EUR. Das im Bereich zwischen -35 Mio. EUR und -45 Mio. EUR prognostizierte Konzern-EBT wurde verfehlt. Wesentlicher Grund sind die auf Rest- und Marktwertdifferenzen zurückzuführenden kumulierten bilanziellen außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Leasingvermögen, die hauptsächlich auf marktbedingt gesunkene Gebrauchtwagenpreise insbesondere für Elektrofahrzeuge zurückzuführen sind. Auf Ebene ihres Jahresabschlusses (HGB) erwartet die Allane SE für das Geschäftsjahr 2024 einen Bilanzverlust, womit keine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden kann. Die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2024 ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der vielfältigen und komplexen Faktoren, die sich auf die Bilanzierungsschätzungen zur Bewertung des Leasingvermögens auswirken, befindet sich die Gesellschaft derzeit in der Abstimmung und Umsetzung der finalen Höhe sowie der daraus resultierenden Folgewirkungen. Nach Abschluss dieser internen Schritte werden diese durch den Abschlussprüfer geprüft. Die für den 30. April 2025 geplante Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 wird sich daher verschieben. Der Vorstand geht derzeit von einer Veröffentlichung spätestens bis zum Ende der 24. Kalenderwoche 2025 aus. Damit verschiebt sich auch der für den 26. Juni 2025 geplante Termin für die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024. Den neuen Termin wird die Gesellschaft spätestens mit der Veröffentlichung ihrer Abschlussunterlagen bekannt geben. 1 Der operative Konzernumsatz ist keine Kenngröße nach IFRS und umfasst Leasingerlöse (Finanzrate), sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft und Flottenmanagementerlöse (ohne Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Fahrzeuge). Mitteilende Person:

Tobias Kuhlbusch

Allane Mobility Group

Investor Relations

Tel: +49 89 708081351

E-Mail: ir@allane.com



