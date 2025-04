Das DAX-Schwergewicht SAP hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres veröffentlicht. Alles in allem lagen die Zahlen im Rahmen der Erwartungen der Analysten, wobei jedoch vor allem der Free Cashflow positiv hervorstach und deutlich über den Schätzungen lag.Der Umsatz belief sich auf 9,01 Milliarden Euro und entsprach damit nahezu den Konsensschätzung in Höhe von 9,08 Milliarden Euro. Die Einnahmen aus dem Cloud- und Softwaregeschäft erreichten 7,94 ...

