Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor Industries, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Schweden: Tele2 AB, Q1-Zahlen 07:15 Uhr, Niederlande: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz 07:15 Uhr, Luxemburg: Eurofins Sientific, Q1-Umsatz 07:20 Uhr, Schweden: Volvo AB, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Q1-Umsatz 08:00 Uhr, Großbritannien: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz 08:15 Uhr, Schweden: Investor AB, Q1-Zahlen 09:00 Uhr, Italien: Generali Group, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Schweiz: Sulzer, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Niederlande: ASML Holding, …