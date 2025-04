Kreuzfahrtkonzern zahlt 350 Mio. Dollar Schulden vorzeitig zurück, doch die Aktie bleibt schwach. Was hält Anleger fern?

Die Carnival-Aktie zeigt sich unbeeindruckt von den jüngsten Ankündigungen des Kreuzfahrtriesen. Gestern schloss der Titel bei mageren 15,74 Euro - ein Absturz von über 42% vom Jahreshoch. Seit Jahresanfang verbuchte der Wert ein brutales Minus von 35,45%.

350 Millionen Dollar Schuldentilgung

Das Unternehmen kündigte gestern die vorzeitige Rückzahlung von 350 Millionen US-Dollar an Anleihegläubiger an. Konkret betrifft dies 7,625%-Anleihen mit Fälligkeit 2026. Die Tilgung soll bereits am 1. Mai zu 100% des Nennwerts plus aufgelaufener Zinsen erfolgen.

Rückzahlungsvolumen: 350 Mio. USD

Zinssatz der Anleihen: 7,625%

Fälligkeit: ursprünglich 2026

Bilanzoptimierung in stürmischem Fahrwasser

Carnival treibt damit seine Entschuldungsstrategie voran - doch der Markt bleibt skeptisch. Die Aktie notiert deutlich unter ihren wichtigen Durchschnitten:

20% unter dem 50-Tage-Durchschnitt

Über 20% unter der 200-Tage-Linie

Was bremst den Titel trotz positiver Schritte? Die Branche kämpft weiter mit:

Geopolitischen Risiken

Regulatorischen Unsicherheiten

Makroökonomischen Turbulenzen

Der RSI von 37 zeigt zwar leichte Unterverkauftheit an, doch bei einer Volatilität von 86% bleibt es ein wilder Ritt für Anleger.

