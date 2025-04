Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Börsengang/Firmenzusammenschluss

Vom Labor zum Unicorn: Xlife Sciences AG Portfoliounternehmen VERAXA Biotech AG wird mit NASDAQ-gelistetem Unternehmen Voyager Acquisition Corp. fusionieren



23.04.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die geplante Transaktion bewertet VERAXA Biotech AG mit USD 1,64 Milliarden, mit zu erwartenden liquiden Mitteln von bis zu USD 253 Millionen, die aktuell von Voyager Acquisition Corp. gehalten werden. Zürich, 23. April 2025: Xlife Sciences AG («Xlife Sciences»; SIX:XLS), ein Schweizer Unternehmen in der Wertentwicklung und Kommerzialisierung von Forschungsprojekten in der Frühphase, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen VERAXA Biotech AG («VERAXA»), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovationsgetriebene Krebstherapeutika konzentriert, beabsichtigt, durch eine strategische Fusion mit der Voyager Acquisition Corp. («Voyager» oder «SPAC»; NASDAQ:VACH) an den NASDAQ Global Market («NASDAQ») zu gehen. Der geplante Zusammenschluss würde ein börsenkotiertes, biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase schaffen, das sich auf die Entwicklung einer umfassenden Pipeline von Krebsbehandlungen der nächsten Generation konzentriert. Nach Abschluss der Transaktion wird die VERAXA Biotech AG an der NASDAQ unter dem vorgesehenen Börsenkürzel «VERX» gelistet sein.

VERAXA, ein in der Schweiz ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen mit Forschungs- und Entwicklungsstätten in Heidelberg, Deutschland, konzentriert sich auf die Entwicklung zukunftsweisender Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) der nächsten Generation und bispezifischer T-Zell-Engager (TCEs). Ein neuer onkologischer Standard wurde bereits durch die Einführung ihrer neuen BiTAC-Plattform gesetzt: BiTAC steht für Bi-targeted Tumor-Associated Cytotoxicity. Die Plattform verwendet einen neuen Antikörper-Designansatz, der wie ein Sicherheitsschalter funktioniert. Die Behandlung besteht aus zwei separaten Teilen, die nur zusammenkommen und aktiv werden, wenn bestimmte spezifische Bedingungen erfüllt sind. ADCs und TCEs sind innovative und präzise therapeutische Klassen, die ein erhebliches Potenzial haben, die Krebsbehandlung mit höherer Wirksamkeit zu revolutionieren, und stehen an der Spitze herausragender Lizenzierungs- und M&A-Aktivitäten in der Biotech-Industrie.

Die Transaktion bewertet VERAXA, eines der wichtigsten Portfoliounternehmen von Xlife Sciences (derzeitiger Anteil: ca. 18%), mit etwa USD 1,3 Milliarden (ohne Kapitalerhöhung). Die Aktionäre von VERAXA werden voraussichtlich etwa 130 Millionen Aktien des fusionierten Unternehmens erhalten. Bei einem Aktienkurs von USD 10,00 und ohne Rücknahmen wird die Pro-Forma-Marktkapitalisierung des fusionierten Unternehmens bei etwa USD 1,64 Milliarden liegen. Die Fusion wird für das vierte Quartal 2025 erwartet.

Nach Abschluss erwartet VERAXA liquide Mittel von bis zu USD 253 Millionen von Voyager (vor Transaktionskosten und ohne Rücknahmen). Darüber hinaus führt VERAXA eine Crossover-Finanzierungsrunde durch, bei der Kapital von neuen und bestehenden Investoren eingebracht werden soll. Diese Erlöse sollen Kapital für mindestens zwei Jahre bereitstellen und wichtige Partnerschaften und Co-Entwicklungsmöglichkeiten unterstützen.

Das geplante NASDAQ-Listing wird die Sichtbarkeit von VERAXA im globalen Biotech-Markt erhöhen und Zugang zu institutionellen Investoren bieten, die die Expansionsstrategie unterstützen werden.

Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences AG, kommentierte: «Das geplante NASDAQ-Listing von VERAXA markiert einen entscheidenden Meilenstein sowohl für VERAXA als auch für Xlife Sciences. Sie verkörpert unsere Mission, bahnbrechende Wissenschaft aus dem Labor ins Leben - und auf den Markt - zu bringen. Die leistungsstarken Antikörper-Plattformen von VERAXA, insbesondere das BiTAC-Format, setzen neue Maßstäbe in der Onkologie, indem sie eine der größten Herausforderungen in der Krebsbehandlung angehen: die Balance zwischen Wirksamkeit und Sicherheit. Wir sind stolz darauf, VERAXA von ihrer Gründung an unterstützt zu haben und sind zuversichtlich, dass diese Transaktion die Fähigkeit der Firma, weltweit erstklassige Therapien für Patienten bereitzustellen, erheblich beschleunigen wird.»

«VERAXA fokussiert sich auf die nächste Entwicklung intelligenter, sicherer und hochwirksamer Krebstherapien. Als eines von nur wenigen Biopharma-Unternehmen in der Branche können unsere Plattformtechnologien auf verschiedene therapeutische Strategien angewendet werden, einschließlich Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten der nächsten Generation, bispezifischen Immunzell-Engagern und möglicherweise sogar Radiopharmazeutika.» kommentierte Christoph Antz, Ph.D., CEO und Mitbegründer von VERAXA Biotech AG. «Nebenwirkungen schränken die heutigen Krebstherapien oft ein und hindern Ärzte daran, optimale Dosierungsstärken anzuwenden. Unsere neueste Plattforminnovation, das BiTAC-Format, wurde speziell entwickelt, um dieses Problem anzugehen und erstklassige Arzneimittelkandidaten mit beispielloser Sicherheit und Wirksamkeit zu schaffen.»

Dr. Warren Hosseinion, Verwaltungsratspräsident der Voyager Acquisition Corp., erklärte: «Wir sind davon überzeugt, dass ADCs die Onkologie revolutionieren werden, da sie bei einer Vielzahl von Krebsarten eine deutliche Verbesserung gegenüber der Standardtherapie darstellen und im Vergleich zu anderen Krebsmedikamenten eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen technischen und regulatorischen Erfolg bieten, was durch mehrere Deals von jeweils über 1 Mrd. USD seit 2023 in diesem Bereich belegt wird. VERAXAs Pipeline an Medikamentenkandidaten wurde durch den Einsatz seiner KI-gestützten Technologieplattform für die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten entwickelt.»

Weitere Details zur geplanten Fusion und dem Transaktionszeitplan werden in Kürze bekannt gegeben. Finanzkalender Geschäftsbericht 2024 25. April 2025 Generalversammlung 2025 24. Juni 2025 Halbjahresbericht 2025 23. September 2025

Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zürich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch , www.xlifesciences.ch ,

Handelsregister Zürich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch Über VERAXA Biotech AG



Die VERAXA Biotech AG hat sich zum Ziel gesetzt, führend bei der Erforschung und Entwicklung von Antikörper-WirkstoffKonjugaten und anderen neuartigen antikörperbasierten Therapiekonzepten zu sein. Mit einer Reihe von innovativen Technologien und der Anwendung von Qualitätsprinzipien in der Wirkstoffforschung beschleunigen wir unsere Pipeline von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und neuartigen BiTAC-Antikörperformaten in und durch die klinische Entwicklung. Die VERAXA Biotech AG geht auf wissenschaftliche Entdeckungen zurück, die am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) gemacht wurden, einem weltweit führenden Institut für biowissenschaftliche Forschung und bahnbrechende Technologien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.veraxa.com Über Voyager Acquisition Corp.



Voyager Acquisition Corp. ist ein Akqusitionsunternehmen, das im Dezember 2023 als Gesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln gegründet wurde. Der Hauptsitz befindet sich in Brooklyn, New York. Das Hauptziel des Unternehmens ist es, durch eine Fusion, Aktienaustausch, Asset-Akquisition, Aktienkauf, Reorganisation oder eine ähnliche Geschäftsverbindung mit einem oder mehreren Unternehmen oder Entitäten zu agieren. Das Unternehmen wird von erfahrenen Fachleuten mit einer Erfolgsbilanz im Gesundheitswesen und in den Life Sciences geführt und hat das Ziel, transformative Unternehmen auf ihrem Weg zu börsennotierten Gesellschaften zu unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.voyageracq.com/ Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements. More information about the Participants in the Solicitation, Non-Solicitation, Forward-Looking Statements and Additional Information can be found in the attached document.

Ende der Adhoc-Mitteilung