News von Trading-Treff.de ThyssenKrupp hat immerhin seinen Handel gestern noch auf einem sehr starken Niveau beenden können. Die Notierungen sind am Ende um 0,4 % nach oben gegangen. Vorher war von diesem Sprung nicht viel zu sehen. Damit ist die Aktie bei einem Kurs in Höhe von 9,49 € aber relativ souverän dem Kursverlust entgangen, der zuvor zu befürchten war. An der Börse München ging sogar um 0,85 % nach oben. Die Aktie schafft dort einen Endkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...