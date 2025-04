DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILGREAT PLAINS MET. O.N. 8VC0 CA3911731014 BAW/UFNMAGMA SILVER CORP. BC21 CA5589221004 BAW/UFNPSYENCE GROUP INC. NEW EKW0 CA74449Q2053 BAW/UFNSERES THERA.NEW DL -,001 1S90 US81750R2013 BAW/UFN