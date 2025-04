NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Reifenhersteller dürften ein schwieriges erstes Quartal hinter sich haben, wobei der schwache Absatz ein weiteres Quartal anhalten sollte, schrieb Analyst Harry Martin in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung der Branche. Nachdem die Sektorwerte aufgrund des Zollschocks gefallen seien, biete sich Anlegern, die bereit sind, "kurzfristige Schmerzen zu ertragen", eine attraktive Einstiegschance./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 17:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005439004