Shell setzt Aktienrückkäufe fort und bereitet Hybrid-Hauptversammlung vor. Analysten erwarten spannende Quartalszahlen.

Die Shell-Aktie zeigt sich heute mit einem Plus von 1,17% bei 28,95 Euro. Damit hat der Titel seit dem Wochenstart etwas an Boden gutgemacht, bleibt aber deutlich unter seinen wichtigen Durchschnittswerten.

Aktienrückkäufe im vollen Gange

Gestern bestätigte der Energiekonzern weitere Käufe eigener Aktien im Rahmen seines laufenden Rückkaufprogramms. Die erworbenen Papiere sollen storniert werden - ein klares Signal an die Märkte. Shell reduziert damit gezielt die Anzahl ausstehender Aktien und stützt gleichzeitig den Kurs.

Hybrid-Hauptversammlung angekündigt

Was steht sonst noch an? Am 20. Mai findet die nächste Hauptversammlung statt - erstmals wieder als Hybrid-Veranstaltung. Aktionäre können sowohl vor Ort als auch online teilnehmen. Die entsprechenden Unterlagen sind bereits verfügbar.

Quartalszahlen stehen bevor

Spannend wird es heute: Analysten von Vara Research veröffentlichen ihre Konsensschätzungen für das erste Quartal. Die Prognosen zu bereinigten Erträgen könnten die Stimmung deutlich beeinflussen. Erst vor wenigen Wochen hatte Shell selbst einen Ausblick gegeben, der Produktionsmengen und Raffineriemargen thematisierte.

Der Titel notiert derzeit 15,8% unter seinem Jahreshoch von 34,38 Euro. Die Volatilität bleibt mit 47% auf hohem Niveau - typisch für den energiegetriebenen Wert.

