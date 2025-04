Umtausch-Emission inkl. Aufstockung

Das baltische Fintech Iute plant die Emission einer neuen Unternehmensanleihe und bietet den Inhabern ihrer bestehenden Anleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494) aktuell die Möglichkeit, diese entweder in die neue Anleihe 2025/30 zu tauschen oder alternativ zurückzugeben. Das Angebot ist daran geknüpft, dass mindestens 75 Mio. Euro der bestehenden Anleihe angedient oder getauscht werden. Die Frist für das bedingte Umtausch- und Rückkaufangebot läuft noch bis zum 7. Mai 2025. CEO Tarmo Sild erläutert uns die Hintergründe der geplanten Transaktion und gibt einen Einblick in die gegenwärtige Unternehmensentwicklung.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Sild, Iute ist aktuell wieder am Kapitalmarkt aktiv. Welche Ziele verfolgen Sie mit dem aktuellen Umtausch- und Erhöhungsangebot?

Tarmo Sild: Wir wollen unsere Verbindlichkeiten-Struktur verlängern, indem ein Großteil unserer Verbindlichkeiten erst im Jahr 2030 statt im Jahr 2026 fällig werden. Zudem möchten wir unser Kreditportfolio um mindestens 50 Millionen Euro ausbauen. Auch wollen wir die Finanzierungsbasis von Iute stärken, um langfristiges Wachstum zu garantieren und somit einen Mehrwert für unsere Kunden und Investoren zu schaffen. Wir setzen einen Weg fort, der 2019 begann, als wir erstmals an den Kapitalmarkt gingen, um unsere Transformation mit einem vollständigen digitalen Ecosystem zu finanzieren. Das aktuelle Angebot an die jetzigen Anleihegläubiger ermöglicht es uns, die bestehende Anleihe 2021/2026 zu refinanzieren und gleichzeitig Kapital für das weitere Wachstum von Iute zu beschaffen. Unser Ziel ist es, bis 2027 eine Million aktive Kunden zu erreichen. Dafür benötigen wir eine stabile und langfristige Kapitalbasis. Der Erlös aus der neuen Anleihe wird unsere Investitionen in unsere Technologie unterstützen: Skalierung unserer Wallet- und Versicherungsservices, die Erhöhung des Wachstums der Myiute-App und die Verbesserung der Back-End-Abläufe durch Technologie, Data-Science und Automatisierung. Wir entwickeln Iute zu einer digitalen Bank für den Alltag.

"Unser Ziel ist es, bis 2027 eine Million aktive Kunden zu erreichen"

Anleihen Finder: Welche Vorteile haben bestehende Anleihegläubiger, wenn sie das aktuelle Angebot annehmen? Wird die neue Anleihe in irgendeiner Weise besichert?

Tarmo Sild: Das aktuelle Angebot bietet bestehenden Anleihegläubigern zwei attraktive Optionen - beide sind auf die unterschiedlichen Anlegerbedürfnisse im aktuellen Marktumfeld zugeschnitten. Unseren Anleihegläubigern, die uns weiterhin die Treue halten, bieten wir eine kontinuierliche Laufzeit bis 2030 mit einer zu erwartenden Rendite von über 11 %. Wir bieten eine attraktive Reinvestitionsmöglichkeit: den Umtausch der Anleihen 2021/2026 in neue Anleihen 2025/2030 sowie einen Bar-Bonus von 2,50 Euro pro umgetauschte Anleihe. Die Anleger erhalten eine neue Anleihe mit einem jährlichen Mindestkupon von 11 % und einer verlängerten Laufzeit bis 2030. Dies ermöglicht es den Anleihegläubigern, eine hohe feste Rendite zu sichern, eine stabile, bewährte Anlage fortzusetzen und gleichzeitig an der nächsten Wachstumsphase von Iute teilzuhaben.

Gleichzeitig berücksichtigen wir aber auch, dass manche Anleger u.U. Liquidität bevorzugen und aus ihrer Anleihe aussteigen möchten. Anleihegläubiger, die aus ihrer Anlage aussteigen möchten, können ihre Anleihen für 99 Euro pro Anleihe zurückverkaufen. Aus Bonitätssicht hat sich Iute gut entwickelt. Wir haben die Risikokosten auf 9,1 % gesenkt und unser Bruttokreditportfolio auf 317,6 Millionen Euro erhöht. Die neue Anleihe ist wie die vorherige vorrangig besichert. Anleger, die unsere langfristige Perspektive teilen, haben die Chance auf eine starke Rendite von einem Unternehmen, das kontinuierlich gute Ergebnisse ...

