Die Spannung in der Luxusbranche steigt: Am Mittwoch nach Börsenschluss wird LVMH-Rivale Kering seine Q1-Zahlen bekanntgeben. Eine große Erholung dürfte ausbleiben, denn Gucci hat mit rückläufigen Verkaufszahlen und einem Wechsel des kreativen Direktors zu kämpfen. Doch was erwarten die Analysten?Bloomberg zufolge rechnen die Analysten mit einem Rückgang der Erlöse um 12 Prozent auf 4,09 Milliarden Euro im ersten Quartal. Dabei dürfte das Aushängeschild Gucci, das unter der Leitung von Star-Designer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...