Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits sehr freundlichen Start bis zum Mittag weiter klar im grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 21.850 Punkten berechnet, ein Plus von 2,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.An der Spitze der Kursliste rangierte SAP mit einem Plus von über zehn Prozent. "Die Investoren zeigen sich weiterhin verzückt über die Quartalszahlen von SAP und schieben die Aktien an die Dax-Spitze", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Insbesondere der stabile Ausblick habe es den Marktteilnehmern angetan."Insgesamt steht die aktuelle Kurserholung jedoch auf sehr tönernden Füßen." Das Handelsvolumen bleibe seit einigen Handelstagen sehr dünn und es wolle keine richtige Kauflaune aufkommen. "Zu groß sind weiterhin die Gefahren von impulsiven und nicht vorhersehbaren Äußerungen des US-Präsidenten, der handelstäglich ein immer neues Thema aufmacht", so Lipkow.So langsam nehme die Themenvielfalt überhand und sei nur noch eine Belastungsprobe für die Marktteilnehmer. "Es bleibt weiterhin spannend, ob es zu einer Deeskalation im Handelskonflikt kommt und wie die Handelsabkommen zwischen den einzelnen Ländern aussehen werden." Ein Zurückdrehen auf den Ursprungszustand könne derzeit ausgeschlossen werden. "Damit entsteht zumindest ein globaler Belastungsfaktor für die einzelnen Unternehmen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1397 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8774 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,28 US-Dollar; das waren 84 Cent oder 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.