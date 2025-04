EQS-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe

Your Family Entertainment AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe 2025/2028



23.04.2025 / 13:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Your Family Entertainment AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2025/2028



München, 23.04.2025 - Die Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (YFE), München, (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) hat am 31. März 2025 die Begebung einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 3.828.297,50, eingeteilt in bis zu Stück 1.531.319 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 2,50 beschlossen.



Im Rahmen des Bezugsangebots, welches am 17.04.2025 endete, wurden insgesamt ca. 960.521 Wandelteilschuldverschreibungen gezeichnet, dies entspricht einer Quote von rund 62,7 %. Der Ausgabebetrag beträgt EUR 2,50 je Stück, der Bruttoemissionserlös beträgt somit ca. 2,4 Mio. EUR.



Der Emissionserlös wird u. a. zur Finanzierung von Wachstumsinitiativen sowie laufenden Prozessverbesserungen verwendet werden.



23.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com