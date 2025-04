In einem Interview mit Bloomberg am Dienstag bemerkte der EZB-Entscheidungsträger und Präsident der Bundesbank Joachim Nagel, dass sich die Weltwirtschaft in einer sehr delikaten Situation befindet, und sagte, dass sie ein besseres Verständnis dafür entwickeln müssen, wie man Kompromisse bei den Zöllen findet.Wichtige Erkenntnisse"Zölle sind keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...