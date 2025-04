Rheinmetall Hensoldt Renk - Felsen in der Brandung? Defensewerte heute bei den Tagesverlierern. Woran liegt's? Rheinmetall Minus 4,3%, Hensoldt Minus 4,6%, Renk Minus 7,2% (12:59 Uhr, 23.04.) ungewohntes Bild. Und die Gründe dafür? Scheinen eher gesuchter Anlass, um mal Gewinne zu realisieren, "den Dampf rauszulassen". Aktuell mehren sich die Gerüchte, dass Gespräche zwischen Russland und den USA über einen Waffenstillstand/"Waffenpause" und einen anschliessenden Friedensvertrag gut laufen sollen. Man spreche - laut Financial Times am Dienstag - über eine Waffenpause, Teilrückzug Russlands gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...