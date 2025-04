Wien (www.fondscheck.de) - BlackRock erweitert mit dem iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF (ISIN IE000YIXESS9/ WKN A412WH) sein Angebot an passiv gemanagten Indexfonds in Europa, so die Experten von "FONDS professionell". Der ETF soll dem Asset Manager zufolge Anlegern einen ausgewogeneren Zugang zum US-Aktienmarkt mit größerer Einzeltitel- und Sektordiversifikation ermöglichen. Dabei kommt ein Kappungslimit von drei Prozent pro Unternehmen zum Tragen. ...

