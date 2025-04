Ende März hat Your Family Entertainment die Begebung einer Wandelanleihe beschlossen. Der Nennbetrag liegt bei bis zu 3,828 Millionen Euro. Das Papier ist unterteilt in bis zu 1,531 Millionen Teilschuldverschreibungen zu je 2,50 Euro. Das Bezugsangebot für die Wandelanleihe endete am 17. April. Insgesamt wurden 960.521 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...