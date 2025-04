Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenFR0000051732 Atos SE 23.04.2025 FR001400X2S4 Atos SE 24.04.2025 Tausch 10000:1CA38147L2066 Gold Finder Resources Ltd. 23.04.2025 CA38059A1075 Gold Finder Resources Ltd. 24.04.2025 Tausch 1:1