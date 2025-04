News von Trading-Treff.de Die Commerzbank hat am Mittwoch einen unfassbaren Aufschlag hingelegt. Der Titel schob sich an der Börse München 3,97 % nach oben. An der Börse München notiert die Aktie damit sogar noch etwas niedriger als an der Börse Xetra. Dort ging es um gut 1,1 Prozent nach oben, wobei die Aktie dann einen Endkurs von 24,01 Euro hat. Es ist offensichtlich, dass die Aktie wieder zu einem Übernahmespekulations-Kandidaten geworden ist. ...

