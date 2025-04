The following instruments on XETRA do have their first trading 24.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.04.2025Aktien1 CA1249002009 CCL Industries Inc.2 CA98721W1014 Yorkton Equity Group Inc.3 ES0627797923 EDP Renováveis S.A. BZR4 FR001400X2S4 Atos SE5 CA38059A1075 Gold Finder Resources Ltd.Anleihen/ETF1 US025816EH81 American Express Co.2 XS3050709800 Earls Eight Ltd.3 US025816ED77 American Express Co.4 US025816EF26 American Express Co.5 XS3060780973 Heineken N.V.6 US49456BBB62 Kinder Morgan Inc.7 US606822DK78 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.8 US606822DL51 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.9 XS3007477444 The Kansai Electric Power Co. Inc.10 FR001400Z784 Bpifrance SACA11 FR001400Z2L7 Frankreich, Republik12 FR0128983998 Frankreich, Republik13 AT0000A3K8Q8 Biogena GmbH & Co KG14 XS3058827802 Citigroup Inc.15 US49456BBC46 Kinder Morgan Inc.16 US91282CNB36 United States of America17 XS2986331325 Citigroup Inc.18 XS2814568577 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.19 DE000HLB45N3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB45M5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 IE000U9ODG19 iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF