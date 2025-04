Kann der DAX nach den deutlichen Gewinnen am Vortag seine Rallye fortsetzen? Diese Nachrichten bewegen den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Evotec und Delivery Hero. Nach dem Kurssprung zur Wochenmitte ist dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag ein Stück weit die Luft ausgegangen. Der Leitindex DAX fiel um 0,4 Prozent auf 21.870 Punkte, nachdem er am Mittwoch auf seiner Erholung noch einmal Gas gegeben und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...