© Foto: Oliver Berg/dpa

Bayer-Chef Bill Anderson steht unter Druck. Aktionäre drohen mit Konsequenzen. Die Hauptversammlung am Freitag könnte zur Zerreißprobe für den Konzern werden.Vor der Hauptversammlung am Freitag wächst der Druck auf Bayer-Chef Bill Anderson. Zwei Jahre nach seinem Amtsantritt ist von der erhofften Wende beim angeschlagenen Agrar- und Pharmakonzern wenig zu spüren - und die Kritik wird lauter. "Die Bilanz Ihrer Amtszeit sieht verheerend aus", urteilt Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment, in seiner vorab veröffentlichten Rede. Bayer sei "nur noch ein Schatten seiner selbst". Eine klare Lösung für die durch die Glyphosat-Klagewelle in den USA …