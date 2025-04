SAP investiert bis Dezember 2025 bis zu 1,4 Milliarden Euro in eigene Aktien. Ein strategischer Schritt zur Werterhöhung der verbleibenden Papiere.

Kapitalrückführung in neuer Dimension

SAP schickt heute die vierte Tranche seines milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms an den Start. Bis zu 1,4 Milliarden Euro will der Softwarekonzern bis Dezember 2025 in eigene Papiere investieren - ein klares Signal an die Märkte.

Volumen: 1,4 Milliarden Euro

1,4 Milliarden Euro Zeitraum: 24. April bis 19. Dezember 2025

24. April bis 19. Dezember 2025 Handelsplatz: Xetra in Frankfurt

Strategisches Manöver mit Langzeitwirkung

Das aktuelle Programm ist Teil eines im Mai 2023 beschlossenen 5-Milliarden-Pakets. Ein cleverer Schachzug: Durch die Reduzierung der ausstehenden Aktien erhöht SAP automatisch den Wert der verbleibenden Papiere.

Die Käufe werden nur kurz um die Hauptversammlung im Mai pausieren. Danach geht's weiter - mit Vollgas. Der Aufsichtsrat gab grünes Licht, die Aktionäre hatten bereits 2023 ihr Okay erteilt.

Während SAP strategisch zuschlägt, zeigt die Aktie Schwächen: Mit 239,50 Euro notierte der Titel gestern 14,6 Prozent unter dem Jahreshoch von 280,40 Euro. Der RSI von 20,6 signalisiert: Der Wert ist stark überverkauft.

Kann der milliardenschwere Rückkauf den Abwärtstrend stoppen? Die nächsten Wochen werden es zeigen. Fest steht: SAP setzt alles auf eine Karte - seine eigene.

