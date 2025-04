Urdorf - Die Renault Group erzielte im ersten Quartal 2025 einen Absatz von 564'980 Einheiten, was eine Zunahme von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet. In Europa konnte der Konzern auf einem rückläufigen Gesamtmarkt um 2,8 Prozent auf 402'413 Einheiten zulegen. Die Renault Group ist damit der drittgrösste Hersteller von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in Europa. Die Renault Group erzielte im ersten Quartal 2025 einen Konzernumsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...