Xiaomi plant ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für E-Autos in München. Viele Details gibt es vom Unternehmen noch nicht. Einem Bericht zufolge sollen erste Mitarbeiter bereits in Bayern für Xiaomi tätig sein. Gegenüber Nikkei Asia bestätigte ein Xiaomi-Sprecher den Plan für ein Entwicklungszentrum, nannte aber keine Details. Das chinesische Portal 36kr berichtet, dass Xiaomi in München bereits ein kleines Zentrum mit weniger als 50 Mitarbeitern ...

