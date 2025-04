Unterföhring (ots) -- Ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Thomas Hitzlsperger und Raphael Honigstein - Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD- Alle Highlights der Premier League kostenlos abrufbar auf skysport.de (https://sport.sky.de/) und in der Sky Sport App- Fans können den gesamten Fußball von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/)Unterföhring, 24. April 2025 - Nach acht glorreichen Jahren unter Jürgen Klopp trat Arne Slot ein schweres Erbe an - und überraschte die Fußballwelt. Entgegen allen Erwartungen formte der 46-jährige Niederländer bereits in seiner ersten Saison an der Seitenlinie des FC Liverpool eine Mannschaft, die die Premier League nahezu nach Belieben dominierte. Lediglich zwei Niederlagen stehen bislang zu Buche.Nach dem gestrigen 2:2-Unentschieden des ärgsten Verfolgers FC Arsenal gegen Crystal Palace (https://sport.sky.de/fussball/arsenal-vs-crystal-palace/spielbericht/506137) bietet sich den Reds am kommenden Spieltag im heimischen Anfield gegen Tottenham Hotspur die Chance, sich zum 20. Mal zum englischen Meister zu krönen. Ein Triumph, der nicht nur sportlich, sondern auch symbolisch enorme Bedeutung für die traditionsreiche Industriestadt hätte: Liverpool würde mit Erzrivale Manchester United gleichziehen und den Titel des Rekordmeisters fortan mit dem Nachbarn aus dem Nordwesten teilen.Arne Slot selbst könnte darüber hinaus einem erlesenen Kreis von Trainern beitreten: Bislang ist es lediglich vier von ihnen gelungen, gleich in ihrer Debütsaison die Premier League zu gewinnen - José Mourinho, Carlo Ancelotti und Antonio Conte (alle mit dem FC Chelsea) sowie Manuel Pellegrini mit Manchester City.Die Euphorie an der Mersey ist greifbar. Ausdruck dieser neuen Ära ist auch die jüngste Vertragsverlängerung zweier Schlüsselspieler: Kapitän Virgil van Dijk und Torjäger Mohamed Salah bekannten sich binnen einer Woche zur Zukunft beim Klub - nachdem ihr Verbleib lange Zeit als ungewiss galt. Es liegt nahe, dass Slots Fußballphilosophie und seine Vision für Liverpool bei dieser Entscheidung eine zentrale Rolle gespielt haben.Ab 17:00 Uhr begrüßt Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer am Sonntag zum "Match of the Week" und stimmt diese gemeinsam mit den Sky Experten Thomas Hitzlsperger und Raphael Honigstein auf die Partie ein, die zusätzlich auch in UHD/HDR angeboten wird.Bereits um 15:00 Uhr gastiert Manchester United beim AFC Bournemouth, tags zuvor spielt u. a. Chelsea gegen Everton.Fußball mit Sky Stream live erlebenAlle Fußball-Übertragungen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets bzw. des Sky Sport Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das "tipico Topspiel der Woche" der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Bundesliga-Topspiel präsentiert Sky Sport darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Der 34. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:Samstag:13:20 Uhr: FC Chelsea - FC Everton15:50 Uhr: Brighton & Hove Albion - West Ham United live auf Sky Sport Premier League15:50 Uhr: Newcastle United - Ipswich Town auf Sky Sport 8Sonntag:14:50 Uhr: AFC Bournemouth - Manchester United live auf Sky Sport Premier League17:00 Uhr: "Match of the Week" FC Liverpool - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD19:30 Uhr: "What a Strike! Highlight-Show", 24. Spieltag live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHDMontag:16:00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" live auf Sky Sport Premier LeagueDonnerstag:20:20 Uhr: Nottingham Forest - FC Brentford live auf Sky Sport Premier LeagueÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6018991