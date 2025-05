Unterföhring (ots) -- Sky Sport berichtet live von der UEFA U17-EM 2025 vom 19. Mai bis 1. Juni in Albanien und der UEFA U19-EM 2025 vom 13. bis 26. Juni in Rumänien- Alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaften bei beiden Turnieren live - auf Sky Sport News sowie im kostenlosen Livestream auf skysport.de, der Sky Sport App und dem Sky Sport YouTube Channel- Von weiteren Begegnungen ohne deutsche Beteiligung zeigt Sky Sport im Rahmen seiner Berichterstattung Kurz-ZusammenfassungenUnterföhring, 10. Mai 2025 - 2023 wurde die deutsche U17-Nationalmannschaft Europameister und Weltmeister. Finn Jeltsch, Paris Brunner, Max Moerstedt, Kapitän Noah Darvich und Torhüter Konstantin Heide waren einige der Protagonisten, die zwei Titel innerhalb eines Jahres feierten. Der Kern des Teams von damals tritt ab dem 13. Juni bei der UEFA U19-Europameisterschaft 2025 in Rumänien an und will auch in der nächsten Altersklasse den Pokal holen.Knapp einen Monat vorher tritt die nächste Generation die Nachfolge der Helden von 2023 an und will bei der UEFA U17- Europameisterschaft 2025, die ab dem 19. Mai in Albanien ausgetragen wird, in die Fußstapfen ihrer Vorgänger treten.Sky Sport überträgt bei beiden Turnieren alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaften live. Drei Gruppenspiele sowie ein mögliches Halbfinale und Finale stehen dabei jeweils auf dem Programm. Wie sich die Stars von morgen im internationalen Vergleich schlagen, können Fans auf Sky Sport News sowie im kostenlosen Livestream auf skysport.de, der Sky Sport App und dem Sky Sport YouTube Channel live verfolgen.In der Gruppenphase der UEFA U17-Europameisterschaft 2025 in Albanien trifft die deutsche Auswahl auf Frankreich (Montag, 19.5., ab 20:25 Uhr live), Gastgeber Albanien (Donnerstag, 22.5., ab 17:55 Uhr) und Portugal (Sonntag, 25.5., ab 20:25 Uhr live).Bei der UEFA U19-EM 2025 in Rumänien steht das Team von Trainer Hanno Balitsch vor Duellen mit den Niederlanden (Samstag, 14.6., ab 18:55 Uhr), England (Dienstag, 17.6., ab 18:55 Uhr) und Norwegen (Freitag, 20.6., ab 18:55 Uhr).Darüber hinaus zeigt Sky Sport im Rahmen seiner Berichterstattung Kurz-Zusammenfassungen von weiteren Spielen ohne deutsche Beteiligung.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6030685