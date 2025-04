ad pepper media erhöht die Beteiligung an der solute Holding. Bisher hielt man 44,38 Prozent an der Holding. Jetzt hat man weitere 14,48 Prozent übernommen, so dass künftig 58,86 Prozent der Holding bei ad pepper liegen. Die jüngsten Anteile wurden von vier Gesellschaftern erworben. Die Verkäufer sind der Sutter Telefonbuchverlag, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...