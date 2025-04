Der Online-Werbespezialist ad pepper media International (NL0000238145) baut seine Marktposition weiter aus und erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der solute Holding GmbH & Co. KG. Durch den Kauf von weiteren 14,48 Prozent der Anteile steigt die Beteiligung auf insgesamt 58,86 Prozent - ein strategischer Schachzug, der das Portfolio des Digital-Vermarkters sinnvoll erweitert.

ad pepper media sichert sich Kontrolle über Preisvergleichsportal

Die in Nürnberg und Amsterdam ansässige ad pepper media hat mit vier Gesellschaftern der solute Holding Kaufverträge über 14,48 Prozent der Anteile abgeschlossen. Der Kaufpreis für diese Anteile beträgt insgesamt 3,47 Millionen Euro in bar. Bei den Verkäufern handelt es sich um die Sutter Telefonbuchverlag GmbH, die .wtv Württemberger Medien GmbH & Co. KG, die Rudolf Röser Verlag und Informationsdienste AG sowie die Verlag Hans Lück GmbH. Die Transaktionen stehen noch unter dem Kartellvorbehalt und weiteren üblichen Closing-Bedingungen.

Zusammen mit den bereits im Oktober 2023 sowie im Februar 2025 erworbenen Anteilen hält ad pepper nach Umsetzung der jetzigen Transaktionen eine 58,86-prozentige Mehrheitsbeteiligung. Die Konsolidierung der Beteiligung soll nach Abschluss der Transaktionen erfolgen, voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2025.

Lukratives und schuldenfreies Übernahmeziel

Die solute gilt in der Branche als gesundes Unternehmen mit attraktivem Geschäftsmodell. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 44,7 Millionen Euro bei einem EBITDA von 3,9 Millionen Euro. Besonders bemerkenswert: Das Unternehmen ist schuldenfrei. ad pepper wird den Kaufpreis für den Erwerb der Anteile aus ihren liquiden Mitteln begleichen.

Doch damit nicht genug: Der Vorstand führt bereits weitere Gespräche mit anderen Gesellschaftern der solute, mit dem Ziel, die Beteiligung gegebenenfalls auf eine qualifizierte Mehrheitsbeteiligung in Höhe von 75 Prozent der Anteile aufzustocken. Dies würde ad pepper noch mehr Einfluss auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens geben.

Die Übernahme erscheint strategisch sinnvoll, denn solute betreibt mit billiger.de ein etabliertes Preisvergleichsportal, das sich gut in das Digital-Marketing-Portfolio von ad pepper einfügt. Durch die Kombination von Online-Werbung und Preisvergleich könnte der Konzern Synergien heben und sein Angebot für Werbetreibende attraktiver gestalten.

Die Transaktion ist gemäß niederländischem Gesellschaftsrecht als sogenannte Related-Party-Transaktion einzuordnen, was eine besondere Transparenz im Umgang mit möglichen Interessenkonflikten voraussetzt.

