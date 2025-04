NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle nach vorgelegten Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 93 auf 88 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wegen der etwas geringeren Schätzung für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft im laufenden Jahr und der negativen Wechselkurseffekte habe er seine Schätzungen gesenkt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 09:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 09:33 / EDT

