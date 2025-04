Der Pharmakonzern Sanofi verzeichnet starkes Quartalswachstum, warnt jedoch vor Wechselkurseffekten. Kann der Erfolgskurs gehalten werden?

Pharmariese übertrifft Erwartungen - doch eine Gefahr lauert

Sanofi beweist einmal mehr seine Widerstandsfähigkeit: Trotz spürbarer Währungsturbulenzen legte der französische Pharmakonzern im ersten Quartal kräftig zu - und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Doch während der Blockbuster Dupixent weiterhin für Rückenwind sorgt, droht ein unkontrollierbarer Faktor die Bilanz zu trüben. Wie lange kann Sanofi seine Erfolgsgeschichte fortschreiben?

Dupixent treibt Wachstum an

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache:

Währungsbereinigter Umsatz: +9,7% auf 9,9 Mrd. Euro

Bereinigter Gewinn je Aktie: +15,7% auf 1,79 Euro

Dupixent-Umsatz: +20% auf 3,5 Mrd. Euro

Der Antikörper Dupixent bleibt das unangefochtene Zugpferd des Konzerns. Doch auch neuere Medikamente wie ALTUVIIIO zeigen mit einem Wachstum von 43,8% beeindruckende Dynamik. "Die Zahlen sind robust", bestätigt Bernstein-Analyst Florent Cespedes und belässt sein Kursziel bei 114 Euro.

Strategische Neuausrichtung mit Risiken

Sanofi setzt weiter auf gezielte Investitionen: Erst am Vortag sicherte sich der Konzern für knapp 15 Millionen Euro eine 9,05%-Beteiligung an Innate Pharma. Die Partnerschaft soll künftig stärker auf Autoimmunerkrankungen fokussiert werden - gleichzeitig gibt Sanofi jedoch einen vielversprechenden Krebs-Ansatz an Innate zurück und stoppt eine entsprechende Studie. Eine gewagte Wette?

Währungsfalle könnte Gewinne schmälern

Trotz aller Erfolge warnt der Konzern vor den Auswirkungen der Wechselkursschwankungen:

Geschätzter Umsatzrückgang: 1-2%

Belastung des operativen Ergebnisses: 1,5-2,5%

Diese unkalkulierbare Komponente könnte die ansonsten solide Performance trüben. JPMorgan-Analysten sehen die starken Quartalszahlen bereits durch diese Währungseffekte relativiert.

Kurs auf Rekordhoch - was kommt jetzt?

Die Aktie notiert aktuell bei 94,09 Euro und markiert damit ein neues 52-Wochen-Hoch. Mit dem bestätigten Ausblick für 2025 und dem laufenden Aktienrückkaufprogramm (5 Mrd. Euro, bereits 72% umgesetzt) zeigt sich Sanofi selbstbewusst. Doch die Frage bleibt: Kann der Pharmariese die Währungsturbulenzen aussitzen - oder droht ein unerwarteter Dämpfer?

