Morningstar senkt Bewertung für Stellantis drastisch und warnt vor hohen Risiken durch US-Zölle und schwindende Marktanteile. Wie reagieren Anleger?

Fair Value-Einschätzung kracht um 26%

Morningstar hat seine Bewertung für Stellantis drastisch nach unten korrigiert - von bisher 14 Euro auf nun nur noch 10,36 Euro. Gleichzeitig stufte die Ratingagentur das Unsicherheits-Rating auf "Sehr Hoch" hoch. Hintergrund sind massive Sorgen über US-Importzölle und schwindende Marktanteile.

Besonders hart trifft es die europäischen Marken des Konzerns: Citroën und Peugeot in Frankreich sowie Opel in Deutschland verlieren in ihren Heimatmärkten spürbar an Boden. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Trump-Effekt: Vier düstere Szenarien

Die drastische Fair Value-Korrektur basiert auf unterschiedlichen Zoll-Szenarien, die alle eines gemeinsam haben: Sie sehen schwarz für Stellantis.

Szenario 1 : Die 25%-Zölle bleiben bis Ende 2025 bestehen

: Die 25%-Zölle bleiben bis Ende 2025 bestehen Szenario 2 : Die Strafabgaben gelten bis Ende 2026

: Die Strafabgaben gelten bis Ende 2026 Szenario 3 : Die Maßnahmen erstrecken sich über Trumps gesamte Amtszeit

: Die Maßnahmen erstrecken sich über Trumps gesamte Amtszeit Szenario 4: Die Zölle werden dauerhaft implementiert

Je nach Verlauf drohen dem Autoriesen Wertminderungen zwischen 5% und fast 20%. Die größte Gefahr? Ein Exportstopp aus europäischen und mexikanischen Werken in die USA könnte die globale Kapazitätsauslastung und damit die operativen Margen massiv unter Druck setzen.

Anleger halten sich zurück

Trotz des bereits eingepreisten Abschlags von rund 30% zum neuen Fair Value bleiben Investoren skeptisch. Die Kombination aus politischen Risiken, Führungsfragen und operativen Herausforderungen lässt den Discount vorerst bestehen.

Die große Frage: Kann Stellantis die verlorenen Marktanteile zurückerobern - oder droht ein anhaltender Abwärtstrend? Die nächsten Quartalszahlen werden hier erste Antworten liefern müssen.

