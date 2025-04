Breaking News: Der Siegeszug des InsuJet beginnt jetzt?!

Anzeige / Werbung

Der InsuJet, die nadellose Insulin-Injektion von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* kann immer mehr Fans und Fürsprecher in allen Altersgruppen gewinnen.

Zahlreiche positive Rückmeldungen zeugen vom Potential des InsuJet die Diabetes-Landschaft komplett auf den Kopf stellen zu können - eine große Chance für Investoren die auf dem derzeitigen Niveau in das Unternehmen investieren - möglicherweise der "13.000%-PODD-Moment" - denn einer der weltweit größten Hersteller von Injektionsspritzen, Sol Millenium, hat offenbar die "Gefahr" die vom InsuJet für sein Geschäft erkannt. Sol Millenium hat in NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* investiert, den Gründer von Sol Millenium dort als CEO installiert und die Vermarktung des InsuJet übernommen!

Der InsuJet, die nadellose Insulin-Injektion von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, sollte im Jahr 2025 einen weltweiten Siegeszug antreten. Zahlreiche Vertriebskanäle wurden schon geöffnet, zahlreihe Zulassungen wurden schon erteilt. Die Vorteile des InsuJet sind, gegenüber der herkömmlichen Verabreichungsmethode mit einer Injektionsnadel, so groß, dass diese Geschichte, in unseren Augen, eigentlich nur ein Erfolg werden kann. ähnlich wie die 13.000% PODD-Story (gleich mehr dazu)?

Breaking News: InsuJet Distribution Expands Across Canada

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, ein führender Entwickler nadelfreier Geräte zur subkutanen Verabreichung von Therapeutika, gibt bekannt, dass der Vertrieb des InsuJet in ganz Kanada ausgeweitet und die Verfügbarkeit erhöht wird, um medizinisches Fachpersonal zu erreichen.

Nach der Zulassung durch Health Canada und unserer landesweiten Einführung am Weltdiabetestag am 14. November 2024 leistet das InsuJet-Gerät bereits einen messbaren Beitrag zur Diabetesversorgung in ganz Kanada. Wir haben ein wunderbares Zeugnis, Lillys Geschichte, das sowohl für das Unternehmen im Hinblick auf die Produktakzeptanz von Bedeutung ist als auch den starken Einfluss veranschaulicht, den wir auf die Patientenversorgung haben Liang Lin, CEO von Nugen

Lillys Geschichte: Ein Teenager aus Nordkanada, bei dem in jungen Jahren Diabetes diagnostiziert wurde und der auf InsuJet umstieg.

Mehr Erfahrungsberichte HIER

Im ersten Quartal 2025 wurde InsuJet in kanadischen Apotheken und Distributoren eingeführt, darunter London Drugs, Pattison Food Group, Pure Integrative Pharmacies, Imperial Distributors, Shoppers Drug Mart und McKesson Canada. Der neueste Vertriebspartner Kohl & Frisch und ein nationaler Einzelhandelspartner werden InsuJet ab Mitte April in ihren Apotheken anbieten.

Vergangene Konferenzen:

Diabetes Simplify (Toronto, Ontario - 1. März)

Vendor Theatre (Toronto, Ontario - 6. März)

Durham Care Diabetes Symposium (Oshawa, Ontario - 5. April)

Familiprix (Quebec - 11.-12. April)

Anstehende Konferenzen:

Pharma Choice (Calgary, Alberta - 25.-26. April)

2025 Pharmacy Trade Show - Pattison Food Group (Edmonton, Alberta - 26. April)

Pharmasave (Vancouver, British Columbia - 29.-30. April)

2025 Diabetes Canada/CSEM Professional Conference (Toronto, Ontario - 26.-28. November)

News Fazit:

Beinahe ein Garant für Erfolg könnte der kürzlich bestellte CEO von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* sein, der schon einmal ein Startup zum globalen Player machen konnte - und sogar über sein Unternehmen "Sol-Millennium" in das NuGen investiert hat. Die Sol-Millennium Medical Group ist ein vertikal integrierter Hersteller von Medizinprodukten, im Speziellen Injektionsspritzen, ist weltweit tätig und hat sich der Bereitstellung fortschrittlicher, patientenfreundlicher Gesundheitstechnologien verschrieben.

Wie sie an den Videos erkennen können wird der InsuJet auch von SolM vermarktet und beworben!

Chris Jarvis, Typ-1-Diabetiker, ehemaliger Olympiaruderer und Pan-Am-Goldmedaillengewinner, leitet die gemeinnützige Organisation "I Challenge Diabetes" und arbeitet mit Kindern. Er glaubt, dass das der InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* alles verändern könnte.

Wir sind und sehr sicher, dass die in den letzten Wochen gesetzten Schritte nun schnell Früchte tragen werden - zahlreiche Erfolgsmeldungen sollten die Folge sein, was sich sehr positiv auf den Kurs der Aktie auswirken sollte! Meinung Redaktion

Das Vorbild: +13.000% im Diabetes-Sektor - der "13.000%-PODD-Moment" für NuGen?

Der Grund, warum die Aktie von Insulet Corp. (NASDAQ: PODD) mehr als 13.000% zulegen konnte, ist eine revolutionäre Diabetiker-Technologie, der Omnipod®, dessen Kosten mittlerweile auch von vielen Krankenkassen übernommen wird. NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist nun drauf und dran, möglicherweise in diesen großen Fußstapfen zu wandeln. Durch seinen in mehr als 40 Ländern zugelassenen "InsuJet", der eine schmerzfreie (weil nadellose) Insulinzufuhr ermöglicht, hat man gar nicht so schlechte Karten, dies zu realisieren.



NuGen Medical Devices Inc.

WKN: A3DABK, TSXV: NGMD

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist ein Spezialunternehmen für medizinische Geräte, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Technologien zur Arzneimittelabgabe konzentriert. Sein Hauptgeschäft ist die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von innovativen nadelfreien Injektionsgeräten und -systemen für die subkutane Verabreichung von Medikamenten. Das Flaggschiff ist der InsuJet, die nadelfreie Insulin-"Spritze", welche in 42 Ländern zugelassen.

Immer mehr InsuJet-Großaufträge

Zuletzt: NuGen Announces Strategic Partnership With Eziautojector Limited - 5000 InsuJet devices to be delivered to the UK

Bestellung von 5.000 Injektoren und dazugehörigen Verbrauchsmaterialien.

Zuletzt: NuGen Receives Record Order for Repeat Demand in Mexico

Zusätzliche Bestellung über 4.500 Insujet-Injektoren - dreimal so groß als die initiale Bestellmenge, nur drei Monate nach der ersten Lieferung.

Die Vorteile der "nadellosen" Injektion

Stichwort: Nadelphobie

Diabetes bei Kindern

Schmerzfreie Administrierung - genauere Einnahme

Vorteile für Ärzte und Krankenschwestern

weniger medizinscher Abfall

exakte Dosierung

Was Anwender meinen:

Rebecca aus Spanien über den InsuJet: "Der InsuJet hat mein Leben verändert. Keine Nadelinjektionen mehr. Der beschleunigte Wirkungseintritt bedeutet, dass Sie nicht lange warten müssen, um mit dem Essen zu beginnen. Vielleicht halten Sie es für unmöglich, dass etwas Ihr Insulin ohne Nadeln injizieren kann, aber der InsuJet kann es. Keine Nadelinjektionen mehr und viele Vorteile!"

Fazit

Für unser Gefühl bestätigt sich zusehends unsere Annahme, dass der InsuJet eine große Akzeptanz erfahren wird, sobald er in den Läden erhältlich ist oder von Ärzten und Spitälern empfohlen wird, dort, wo man gewöhnlich sein Insulin kauft oder abholt oder Diabetiker beraten werden! Die Vorteile des InsuJets von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* gegenüber konventioneller Insulin-Spritzen sind einfach zu groß, als dass der Diabetiker-Markt diese auf Dauer ignorieren könnte.

