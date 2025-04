Incyte (Nasdaq: INCY) gab heute bekannt, dass mehrere Abstracts mit neuen Daten aus seinem Onkologie-Portfolio auf der Jahrestagung 2025 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vorgestellt werden, die vom 30. Mai bis 3. Juni 2025 in Chicago stattfindet.

"Die auf der ASCO-Jahrestagung 2025 vorgestellten Daten, die sowohl unsere zugelassenen Medikamente als auch unsere Produkte in der frühen Entwicklungsphase umfassen, spiegeln unsere kontinuierlichen Bemühungen wider, die Krebsbehandlung zu transformieren", erklärte Dr. Pablo J. Cagnoni, President und Head of Research and Development bei Incyte. "Wir treiben potenzielle Therapien für einige der am schwierigsten zu behandelnden Krebsarten und hämatologischen Erkrankungen voran, darunter Plattenepithelkarzinom des Anus, Eierstockkrebs und Myelofibrose, in der Hoffnung, für diese Patienten einen bedeutenden Unterschied zu erzielen."

Für die Präsentation akzeptierte wichtige Abstracts:

Mündliche Präsentationen

INCB123667

Safety and Preliminary Efficacy from a Phase 1 Study of INCB123667, a Selective CDK2 Inhibitor, in Patients with Advanced Platinum-Resistant and Refractory Ovarian Cancer (OC)

(Abstract #5514. Session: Schneller mündlicher Abstract Gynäkologischer Krebs. 3. Juni, 9:42 Uhr ET (8:42 Uhr CT))

Pemigatinib

A Phase 2 Study of Pemigatinib for Pre-treated Glioblastoma or Other Gliomas with Activating FGFR1-3 Alterations: Results from FIGHT-209

(Abstract #2003. Session: Mündliche Abstract-Session Tumoren des Zentralnervensystems. 30. Mai, 16:21 Uhr ET (15:21 Uhr CT))

Poster-Präsentationen

Retifanlimab

Experience of Patients with HIV and Squamous Cell Carcinoma of the Anal Canal (SCAC) Treated with Retifanlimab

(Abstract #3521. Session: Magen-Darm-Krebs Kolorektal und Anal. 31. Mai, 10:00 bis 13:00 Uhr ET (9:00 bis 12:00 Uhr CT))

POD1UM-303/INTERAACT2 Subgroup Analyses and Impact of Delayed Retifanlimab Treatment on Outcomes in Patients with Squamous Cell Carcinoma of the Anal Canal (SCAC)

(Abstract #3525. Session: Magen-Darm-Krebs Kolorektal und Anal. 31. Mai, 10:00 bis 13:00 Uhr ET (9:00 bis 12:00 Uhr CT))

Final Results of POD1UM-201, a Phase 2 Study of Retifanlimab, a Humanized Anti-PD-1 Antibody, in Patients with Advanced or Metastatic Merkel Cell Carcinoma (MCC)

(Abstract #9536. Session: Melanom/Hautkrebs. 1. Juni, 10:00 bis 13:00 Uhr ET (9:00 bis 12:00 Uhr CT))

Long-term Outcomes After Discontinuation of Retifanlimab in Patients with Advanced or Metastatic Merkel Cell Carcinoma (MCC) in the POD1UM-201 Trial

(Abstract #9538. Session: Melanom/Hautkrebs. 1. Juni, 10:00 bis 13:00 Uhr ET (9:00 bis 12:00 Uhr CT))

INCB123667

Interim Safety and Antitumor Activity Data from a Phase 1 Study of INCB123667, a Selective CDK2 Inhibitor, in Patients with Metastatic Recurrent Endometrial Cancer

(Abstract #5603. Session: Gynäkologischer Krebs. 1. Juni, 10:00 bis 13:00 Uhr ET (9:00 bis 12:00 Uhr CT))

INCB057643

Safety And Efficacy of Bromodomain and Extra-Terminal (BET) Inhibitor INCB057643 In Patients (pts) with Relapsed or Refractory Myelofibrosis (r/r-MF) and Other Advanced Myeloid Neoplasms: A Phase (Ph) 1 Study

(Abstract #6574. Session: Hämatologische Malignome Leukämie, myelodysplastische Syndrome und Allotransplantation. 1. Juni, 10:00 bis 13:00 Uhr ET (9:00 bis 12:00 Uhr CT))

Weitere Informationen zur ASCO-Jahrestagung 2025 finden Sie unter: https://conferences.asco.org/am/abstracts.

Über Pemazyre (Pemigatinib)

Pemazyre (Pemigatinib) ist ein Kinasehemmer, der in den Vereinigten Staaten für die Behandlung von Erwachsenen mit vorbehandeltem, inoperablem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Cholangiokarzinom mit einer Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor-2 (FGFR2)-Fusion oder einer anderen Umlagerung, nachgewiesen durch einen von der FDA zugelassenen Test*, indiziert ist. Diese Indikation wurde im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens auf der Grundlage der Gesamtansprechrate und der Dauer des Ansprechens zugelassen. Die weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in einer oder mehreren Bestätigungsstudien abhängig gemacht werden.

Pemazyre ist auch die erste zielgerichtete Behandlung, die in den USA für die Behandlung von Erwachsenen mit rezidivierten oder refraktären myeloischen/lymphatischen Neoplasien (MLN) mit FGFR1-Rearrangement zugelassen ist.

In Japan ist Pemazyre für die Behandlung von Patienten mit inoperablem Gallengangskrebs (BTC) mit einem FGFR2-Fusionsgen zugelassen, dessen Zustand sich nach einer Chemotherapie verschlechtert hat.

In Europa ist Pemazyre für die Behandlung von Erwachsenen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Cholangiokarzinom mit einer Fusion oder einem Rearrangement des Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptors 2 (FGFR2) zugelassen, die nach mindestens einer vorherigen systemischen Therapie fortgeschritten sind.

In Kanada ist Pemazyre für die Behandlung von Erwachsenen mit zuvor behandeltem, inoperablem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Cholangiokarzinom mit einer Fusion des Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptors 2 (FGFR2) oder einer anderen Rearrangement-Mutation zugelassen.

Pemazyre ist ein potenter, selektiver, oral zu verabreichender Inhibitor der FGFR-Isoformen 1, 2 und 3, der in präklinischen Studien eine selektive pharmakologische Aktivität gegen Krebszellen mit FGFR-Veränderungen gezeigt hat.

Pemazyre wird von Incyte in den Vereinigten Staaten, Europa, Japan und Kanada vertrieben.

Über Zynyz (Retifanlimab-DLWR)

Zynyz (Retifanlimab-DLWR) ist ein intravenöser PD-1-Inhibitor, der in den USA für die Behandlung erwachsener Patienten mit metastasiertem oder rezidivierendem lokal fortgeschrittenem Merkelzellkarzinom (MCC) indiziert ist. Diese Indikation wird im Rahmen einer beschleunigten Zulassung auf der Grundlage der Ansprechrate des Tumors und der Dauer des Ansprechens zugelassen. Die weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in bestätigenden Studien abhängig gemacht werden.

In Europa ist Zynyz (Retifanlimab) als Monotherapie für die Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit metastasiertem oder rezidivierendem lokal fortgeschrittenem MCC zugelassen, die nicht für eine kurative Operation oder Strahlentherapie in Frage kommen.

In Kanada ist Zynyz (Retifanlimab) als Monotherapie für die Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit metastasiertem oder rezidivierendem lokal fortgeschrittenem MCC zugelassen, die für eine kurative Operation oder Strahlentherapie nicht in Frage kommen.

Zynyz wird von Incyte in den USA, Europa und Kanada vermarktet. Im Jahr 2017 schloss Incyte eine exklusive Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit MacroGenics, Inc. über die weltweiten Rechte an Retifanlimab ab.

Über Incyte

Incyte ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das gemäß seiner Tagline Solve On. die Wissenschaft einsetzt, um Lösungen für Patienten mit ungedeckten medizinischen Bedürfnissen zu finden. Durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung eigener Therapeutika hat Incyte ein Portfolio von First-in-Class-Arzneimitteln für Patienten und eine starke Produktpipeline in den Bereichen Onkologie sowie Entzündung und Autoimmunität aufgebaut. Incyte hat seinen Hauptsitz in Wilmington, US-Bundesstaat Delaware, und unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Für weitere Informationen zu Incyte besuchen Sie Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X, Instagram, Facebook, YouTube.

