Durch die Übernahme entsteht in der Region San Diego ein weltweit führender Großproduktionsstandort mit hochmodernen aseptischen Anlagen für Fertigspritzen, Kartuschen und hochwirksame Formulierungen wie ADCs, der die bestehenden globalen Aktivitäten im Bereich der sterilen Abfüllung und fortschrittlichen Arzneimittelverabreichung ergänzt.

PCI Pharma Services ("PCI") ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO) mit Schwerpunkt auf innovativen Biopharma-Therapien übernimmt alle Anteile an Ajinomoto Althea, Inc. ("Althea"), einem in den USA ansässigen CDMO für sterile Abfüll- und Fertigstellungsprozesse und 100-prozentigen Tochterunternehmen der japanischen Ajinomoto Co., Inc. Die Übernahme soll im Mai 2025 abgeschlossen sein und verschafft PCI seinen ersten Produktionsstandort in Nordamerika für Fertigspritzen und Kartuschen einschließlich Isolatorentechnologie für diese Formate sowie für die Herstellung hochwirksamer Wirkstoffe, die für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) geeignet sind.

Die robusten Dienstleistungen von Althea für injizierbare Arzneimittel in der klinischen und kommerziellen Phase ergänzen die umfassende Branchenerfahrung von PCI und stehen im Einklang mit den globalen Kapazitäten des Unternehmens im Bereich der sterilen Abfüllung und seiner bewährten Expertise in der fortschrittlichen Arzneimittelverabreichung. Darüber hinaus ergänzen die umfangreichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kapazitäten von Althea im Bereich skalierbarer, kundenspezifischer Oligonukleotide und Peptide die bestehenden Fertigungskapazitäten von PCI für komplexe Formulierungen und die Lyophilisierung einer breiten Palette von Injektionspräparaten darunter Nanopartikel, mRNA, MABs, Proteine und andere Biologika für Darreichungsformen wie Fläschchen, Flaschen, Fertigspritzen und Autoinjektoren.

Durch die Übernahme wird das Angebot um die Abfüllung hochwirksamer Fläschchen mit Lyophilisierung erweitert, wodurch PCI zu einem der wenigen CDMOs in den USA wird, die die neue Onkologiemodalität der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) herstellen können. Aufbauend auf der langjährigen Erfahrung von PCI mit hochwirksamen Molekülen schafft diese Strategie ein End-to-End-Angebot für Kunden durch spezialisierte Kompetenzen auf der ganzen Welt und baut die Führungsposition des Unternehmens in der Entwicklung und Herstellung von Biologika weiter aus.

Für das Geschäft mit fortschrittlichen Arzneimittelabgabesystemen und Arzneimittel-Geräte-Kombinationen von PCI ergänzen die Vermögenswerte von Althea die Führungsposition von PCI in der Endmontage und Verpackung von Geräten in Europa und Nordamerika. Durch den Erwerb des Campus von Althea in San Diego wird PCI zu einem der größten Produktionszentren an der Westküste der USA, einer Hochburg der Biopharmaindustrie. Dies ist eine natürliche Erweiterung der aktuellen klinischen Dienstleistungen und der Kapazitäten von PCI im Bereich der sterilen Abfüllung und Endverpackung in der frühen Phase und schafft einen skalierbaren, flexiblen Produktionskomplex mit modernsten Einrichtungen, die nur wenige Minuten voneinander entfernt sind.

"Um die Bedürfnisse unserer Kunden bei ihren Bemühungen, lebensverändernde Therapien für Patienten verfügbar zu machen, weiterhin zu unterstützen, investiert PCI weiterhin erheblich in den Bereich der sterilen Abfüllung und Verpackung, um unser Portfolio um zusätzliche Kapazitäten, Kompetenzen und Technologien zu erweitern", sagte Salim Haffar, CEO von PCI Pharma Services. "Mit der Aufnahme von Althea in die PCI-Familie erweitern wir unsere Fähigkeiten zur Unterstützung verschiedener Therapieformen und Arzneimittelverabreichungsmodalitäten, darunter auch den aufstrebenden ADC-Markt, und ergänzen unsere umfassenden End-to-End-Lösungen neben klinischen Studien und fortschrittlichen Arzneimittelverabreichungssystemen."

Über PCI Pharma Services

PCI ist ein weltweit führendes CDMO, das seinen Kunden integrierte End-to-End-Lösungen für die Entwicklung, Herstellung und Verpackung von Arzneimitteln anbietet, die die Markteinführung ihrer Produkte beschleunigen und ihre Chancen auf kommerziellen Erfolg erhöhen. PCI bringt die bewährte Erfahrung von mehr als 90 erfolgreichen Produkteinführungen pro Jahr und mehr als fünf Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen mit. Das Unternehmen verfügt derzeit über 30 Standorte in sieben Ländern (Australien, Kanada, USA, Irland, Wales, Deutschland und Spanien) und beschäftigt mehr als 7.000 Mitarbeiter, die daran arbeiten, Patienten lebensverändernde Therapien zur Verfügung zu stellen.

Dank führender Technologie und kontinuierlicher Investitionen ist PCI Pharma Services in der Lage, den globalen Anforderungen der Arzneimittelentwicklung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg gerecht zu werden von der Fertigung über die Lieferkette für klinische Studien bis hin zur Vermarktung. Die Kunden von PCI nutzen das Unternehmen als Erweiterung ihres Geschäfts und als Kooperationspartner mit dem gemeinsamen Ziel, das Leben von Patienten zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter pci.com.

