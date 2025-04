Das Interesse der Darmstädter Merck KGaA an der amerikanischen Biotechnologie-Gesellschaft SpringWorks Therapeutics wird konkreter. Nach einem Bericht des Wall Street Journal (WSJ) bestätigt das DAX-Unternehmen "weit fortgeschrittene Gespräche" mit dem Onkologie-Spezialisten im Hinblick auf eine Übernahme.Die Parteien würden sich in Gesprächen auf der Basis eines Preises von rund 47,00 Dollar pro Aktie befinden, sich Merck KGaA in einer Ad-Hoc-Meldung nach US-Börsenschluss am Donnerstag. Demnach ...

