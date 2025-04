ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die geplante Übernahme von Springworks füge sich in die Strategie des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Transaktion sei sinnvoll und der Preis akzeptabel angesichts der von Merck skizzierten Spielräume bei Übernahmen./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 07:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2025 / 07:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006599905