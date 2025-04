NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle ist nach dem schwachen Vorjahr auch im neuen Jahr zunächst nicht in Tritt gekommen. Im ersten Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um rund drei Prozent auf 1,46 Milliarden Euro gefallen, teilte der MDax -Konzern überraschend am Freitag in Neckarsulm mit. Das Vorsteuerergebnis sackte nach vorläufigen Berechnungen von 82 auf rund 55 Millionen Euro ab. Mit den Resultaten liege der Konzern deutlich unter den Schätzungen des Finanzmarkts, hieß es weiter.

Das Unternehmen habe wegen der schwierigen Wirtschaftslage einen schwachen Start erwartet. Erste Anzeichen einer Belebung hätten sich bereits im April gezeigt. Die Jahresprognose bestätigte das Management um Chef Thomas Olemotz. Die Aktie ging vorbörslich kurz auf Tauchstation.

Der Ergebnisrückgang sei hauptsächlich auf erhöhte Personalkosten zurückzuführen. Auch geringere Bonuszahlungen von Herstellerpartnern hätten in den ersten drei Monaten belastet. Der Konzern rechnet weiter mit einer anziehenden Nachfrage im zweiten Halbjahr, vor allem von öffentlichen Auftraggebern. Das Rahmenvertragsvolumen liege zudem historisch hoch./men/jha/