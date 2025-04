Der Automobilkonzern Stellantis und der US-Batterieentwickler Factorial Energy haben erfolgreich Festkörperbatteriezellen für Elektroautos validiert. Das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, im kommenden Jahr eine Demonstrationsflotte an Fahrzeugen mit solchen Batterien auf die Straße zu bringen. Die Validierung der Technologie baut auf der Investition von Stellantis in Factorial in Höhe von 75 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf. Auch Mercedes-Benz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...