Incyte (Nasdaq:INCY) gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der Jahrestagung 2025 der American Association for Cancer Research (AACR) vom 25. bis 30. April in Chicago, Illinois, neue Daten aus frühen Phasen seines Onkologieportfolios vorstellen wird.

"Auf der AACR werden wir Daten aus frühen Programmen unseres Onkologie-Portfolios vorstellen, darunter für Patienten mit myeloproliferativen Neoplasien, Eierstockkrebs und anderen soliden Tumoren", sagte Dr. Pablo J. Cagnoni, Präsident und Leiter der Forschung und Entwicklung bei Incyte. "Diese Daten werden unseren Ansatz leiten, während wir unsere Pipeline weiterentwickeln und versuchen, die Behandlungslandschaft für Patienten mit Krebs und myeloproliferativen Neoplasien zu verändern."

Zu den für die Präsentation auf der AACR angenommenen Abstracts gehören:

Mini-Symposium

INCB177054

INCB177054: Ein neuartiger, wirksamer, oral bioverfügbarer DGKa/?-Dual-Inhibitor verbessert die T-Zell-Funktion und zeigt eine starke Antitumoraktivität

(Sitzungstitel: Neuartige Antitumormittel. 28. April, 16:50 17:05 Uhr ET (15:50 16:05 Uhr CT). Abstract Nr. 3789.))

Posterpräsentationen

INCA33890

INCA33890 erhöht die Effektorfunktion von CD8-T-Zellen im Vergleich zu Pembrolizumab, bewertet durch Einzelzell-RNA-Sequenzierung in einem humanen PD-1xTGFßR2-Knock-in-Mausmodell. (Sitzungstitel: Immunfitness und metabolische Regulation der Krebsimmunität. 29. April, 10:00-13:00 Uhr ET ET (9:00-12:00 Uhr CT). Abstract Nr. 4861.))

INCA33890, ein bispezifischer Antikörper gegen PD-1 und TGFßR2, zeigt verstärkte Immunantworten in Modellen von Eierstockkrebs

(Sitzungstitel: Antikörper 3: Multi-Target-Checkpoint-Inhibitoren und Immunaktivatoren. 29. April, 15:00 bis 18:00 Uhr ET (14:00 bis 17:00 Uhr CT). Abstract Nr. 6074.))

PD-1xTGFßR2 Bispecific Biclonics-Antikörper INCA33890 verstärkt die Effektor-Funktionen menschlicher T-Zellen in vitro und ex vivo

(Sitzungstitel: Antikörper 3: Multi-Target-Checkpoint-Inhibitoren und Immunaktivatoren. 29. April, 15:00 18:00 Uhr ET (14:00 17:00 Uhr CT). Abstract #6071.))

INCB057643

INCB057643, ein Bromodomänen- und Extra-Terminal (BET)-Protein-Inhibitor, verbesserte die Knochenmarkfunktion und verlagerte die Megakaryopoese zur Erythropoese bei Patienten mit myeloproliferativen Neoplasien (MPNs)

(Sitzungstitel: Molekulargenetik und Epigenetik von Tumoren. 30. April, 10:00 Uhr 13:00 Uhr ET (9:00 12:00 Uhr CT). Abstract Nr. 7188.))

Neue Rolle von INCB057643, einem Bromodomänen- und Extra-Terminal (BET)-Protein-Inhibitor, bei der Regulation myeloischer Zellen und der Umgestaltung der immunsuppressiven Tumorumgebung bei Myelofibrose (MF)

(Sitzungstitel: Molekulargenetik und Epigenetik von Tumoren. 30. April, 10:00 13:00 Uhr ET (9:00 12:00 Uhr CT). Abstract Nr. 7184.))

Zusammenhang zwischen der Expression von Cyclin E1 und genomischer Instabilität bei Eierstockkrebs

(Titel der Sitzung: Ursprünge und Mechanismen genomischer Instabilität. 28. April, 15:00 18:00 Uhr ET (14:00 17:00 Uhr CT). Abstract Nr. 2846.))

Über Incyte

Incyte ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das gemäß seiner Tagline Solve On. die Wissenschaft einsetzt, um Lösungen für Patienten mit ungedeckten medizinischen Bedürfnissen zu finden. Durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung eigener Therapeutika hat Incyte ein Portfolio von First-in-Class-Arzneimitteln für Patienten und eine starke Produktpipeline in den Bereichen Onkologie sowie Entzündung und Autoimmunität aufgebaut. Incyte hat seinen Hauptsitz in Wilmington, US-Bundesstaat Delaware, und unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Für weitere Informationen zu Incyte besuchen Sie Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X, Instagram, Facebook, YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Incyte

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Informationen enthalten die in dieser Pressemitteilung dargelegten Sachverhalte, einschließlich Aussagen zur Darstellung von Daten aus der klinischen Entwicklungspipeline von Incyte, dazu, ob und wann Entwicklungswirkstoffe oder Kombinationen weltweit für die Anwendung am Menschen zugelassen oder kommerziell verfügbar sein werden, sowie zum Ziel von Incyte, das Leben von Patienten zu verbessern, Prognosen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen von Incyte und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Dazu gehören unvorhergesehene Entwicklungen und Risiken im Zusammenhang mit unerwarteten Verzögerungen; weitere Forschung und Entwicklung und die Ergebnisse klinischer Studien, die möglicherweise nicht erfolgreich oder unzureichend sind, um die geltenden behördlichen Vorgaben zu erfüllen oder eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen; die Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden in klinische Studien aufzunehmen; Entscheidungen der FDA, EMA sowie weiterer Aufsichtsbehörden; die Wirksamkeit oder Sicherheit der Produkte von Incyte und Partnern; die Akzeptanz der Produkte von Incyte und Partnern auf dem Markt; der Marktwettbewerb; Verkaufs-, Marketing-, Herstellungs- und Vertriebsanforderungen; sowie weitere Risiken, die bisweilen in den von Incyte bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Berichten, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr, beschrieben werden. Incyte lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

