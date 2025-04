First Berlin Equity Research hebt PSI Software auf 'Buy' mit Kursziel von 36 Euro. Cloud-Migration und industrielle KI als Wachstumstreiber. Wird die Aktie jetzt durchstarten?

Kann die bisherige Börsen-Schmach mit der neuen Strategie endgültig überwunden werden? Die PSI Software Aktie erhält kräftigen Rückenwind von den Analysten der First Berlin Equity Research. Diese stufen den Titel nicht nur von "Add" auf "Buy" hoch - sie peilen sogar ein Kursziel von 36 Euro an. Das wäre ein satter Aufschlag von über 30% zum aktuellen Niveau. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Optimismus?

Cloud-Migration als Gamechanger

Der Schlüssel zur positiven Einschätzung liegt in der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens:

Vollgas Richtung Cloud: PSI migriert sein Produktportfolio konsequent zu einem SaaS-Modell (Software as a Service) - ein Schritt, der laut Analysten sowohl das Umsatzwachstum beschleunigen als auch die Margen verbessern soll.

Industrielle KI als versteckter Trumpf

Doch das Unternehmen hat noch einen weiteren Pfeil im Köcher: sein geballtes Know-how im Bereich industrielle KI. Jahrzehntelange branchenübergreifende Erfahrung könnte hier zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache:

Bereinigt um den Verkauf der Mobility-Sparte prognostizieren die Analysten ein Umsatzwachstum von 8,7% für 2023-2028

Die EBIT-Marge soll bis 2028 auf 12,5% klettern - ein deutlicher Sprung gegenüber dem historischen Durchschnitt von 7,0%

Börse reagiert verhalten - zu Unrecht?

Trotz der euphorischen Analysteneinschätzung zeigt die Aktie mit 27,20 Euro noch deutlichen Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 29,60 Euro. Die jüngste Erholung um 5,43% binnen einer Woche deutet jedoch an, dass Investoren die neue Strategie langsam honorieren.

Die große Frage: Wird die Cloud-Offensive den Titel endgültig aus seinem Börsendornröschenschlaf wecken? Mit einem Kursziel von 36 Euro signalisieren die Analysten zumindest klares Vertrauen in die Wachstumsstory.

