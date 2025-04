Biotech-Titel Veru verzeichnet deutliche Verluste, während Analysten weiterhin hohes Potenzial sehen. Die Quartalszahlen im Mai könnten entscheidend sein.

Veru Inc. scheint derzeit in einem Abwärtssog gefangen zu sein. Während der breite Markt zuletzt leicht zulegte, setzt der Biotech-Wert seine Talfahrt fort - ein Zeichen dafür, dass Investoren dem Unternehmen trotz "Buy"-Einstufungen durch Analysten weiter skeptisch gegenüberstehen.

Schwache Performance im Sektorvergleich

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Veru ?

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Seit Jahresanfang hat die Veru-Aktie bereits 26% an Wert verloren und liegt damit weit hinter der Entwicklung des S&P 500 zurück. Besonders hart trifft der Vergleich mit dem 52-Wochen-Hoch von 1,53 Euro - aktuell notiert das Papier bei nur 0,47 Euro, ein Minus von fast 70%.

Kurzfristige Entwicklung: Letzte 7 Tage: +0,25% Letzte 30 Tage: -4,49% Deutlich unter 50- und 200-Tage-Durchschnitten



Analysten bleiben optimistisch - doch wann schlägt das an?

Trotz der schwachen Performance halten Analysten an ihren positiven Erwartungen fest. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,80 US-Dollar, was ein enormes Aufwärtspotenzial von über 400% bedeuten würde. Allerdings reicht die Spannweite der Prognosen von 1,01 bis 4,20 Dollar - ein Hinweis auf die hohe Unsicherheit.

Der nächste mögliche Wendepunkt steht am 7. Mai an: Dann veröffentlicht Veru seine Quartalszahlen. Wird das Unternehmen überzeugen können oder setzt sich die Abwärtsspirale fort? Angesichts der extremen Volatilität (111,91% annualisiert) dürfte die Reaktion des Markts heftig ausfallen - in die eine oder andere Richtung.

Anzeige

Veru-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Veru-Analyse vom 27. April liefert die Antwort:

Die neusten Veru-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Veru-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Veru: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...