Trotz Wertverlust von über 36% im Jahr halten Investoren an LVMH fest. Die Anhebung der Altersgrenze für CEO Arnault signalisiert Kontinuität. Analysten sehen Aufwärtspotenzial von 27%.

Die LVMH-Aktie zeigt sich stabil bei rund 504 Euro, doch der Blick auf die langfristige Entwicklung offenbart eine dramatische Talfahrt: Seit dem 52-Wochen-Hoch im Mai 2024 hat der Luxusgigant über ein Drittel seines Wertes eingebüßt. Doch warum halten Aktionäre trotzdem die Nerven?

Aktionäre setzen auf Kontinuität

In dieser Woche sorgte eine wegweisende Entscheidung für Aufsehen: Die Aktionäre stimmten mehrheitlich dafür, die Altersgrenze für CEO Bernard Arnault auf 85 Jahre anzuheben. Ein klares Signal für Kontinuität an der Spitze des weltgrößten Luxuskonzerns - trotz aktueller Kursrückschläge.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache:

-36,24% im Jahresvergleich

im Jahresvergleich -20,17% seit Jahresanfang

seit Jahresanfang 52-Wochen-Tief von 480,70 Euro erst vor wenigen Tagen erreicht

Doch Analysten sehen Licht am Horizont: Das durchschnittliche Kursziel von 637,63 Euro deutet auf ein Aufwärtspotenzial von rund 27% hin. Gleichzeitig wurde die Aktie kürzlich in ein bedeutendes Anlageuniversum aufgenommen, was zusätzliche Liquidität bringen könnte.

Fundamentale Zweifel, aber starke Marken

Die aktuelle Bewertung zeigt ein gemischtes Bild:

Das KGV von 20,09 liegt im branchenüblichen Bereich

Das KUV von 2,98 signalisiert jedoch eine Überbewertung

Der Cashflow pro Aktie von 37,84 Euro stützt die aktuelle Kursniveau

Kritiker verweisen auf die jüngsten Gewinn- und Umsatzprognosen, die regelmäßig nach unten korrigiert wurden. Doch die einzigartige Markenpower mit Ikonen wie Louis Vuitton und Dior bleibt ein Trumpf. Die Frage ist: Wann federt diese Stärke wieder auf den Kurs durch?

Die nächsten Quartalszahlen werden zeigen, ob LVMH die Talsohle durchschritten hat - oder ob der Abwärtstrend im Luxussegment weiter anhält. Für langfristig orientierte Anleger könnte die aktuelle Schwächephase eine Einstiegsgelegenheit darstellen.

