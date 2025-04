Südzucker schockt mit Gewinnwarnung, hält aber an Jahresprognose fest. Kann die Aktie von einer Zuckerpreis-Erholung profitieren?

Die Südzucker Aktie steckt in der Zwickmühle: Einerseits jagte eine überraschende Gewinnwarnung für das erste Quartal Anleger in die Flucht. Andererseits könnte der Titel jetzt fundamental unterbewertet sein. Während das Unternehmen an seiner Jahresprognose festhält, fragen sich Investoren: Ist die aktuelle Schwäche nur ein kurzfristiger Dämpfer - oder droht ein längerer Abschwung?

Gewinneinbruch: Wie schlimm wird es wirklich?

Die Alarmglocken schrillten laut, als Südzucker für Q1 2025/26 einen drastischen Rückgang der beiden wichtigsten Kennzahlen ankündigte:

EBITDA: Deutlich unter Vorjahresniveau (Q1 2024/25: 230 Mio. €)

Doch warum bleibt der Konzern trotzdem bei seiner Jahresprognose? Der Schlüssel liegt in den Zuckerpreisen: Südzucker setzt darauf, dass sich die seit Oktober 2024 gefallenen EU-Preise ab dem neuen Wirtschaftsjahr (ab Oktober 2025) wieder deutlich erholen.

Die große Unbekannte: Wann dreht der Markt?

Doch diese Hoffnung ist mit Risiken behaftet. Zwei Faktoren könnten den Aufschwung durchkreuzen:

Anhaltende Volatilität durch den Ukraine-Krieg, der Beschaffung und Absatz weiter belastet Verzögerte Preiserholung, falls das globale Angebot höher ausfällt als erwartet

Trotz eines Kursanstiegs von über 12% seit Jahresbeginn auf 11,93 Euro bleibt die Aktie damit ein Spielball externer Faktoren. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 14,27 Euro beträgt noch satte 16,4% - hier liegt eine wichtige Hürde für nachhaltige Erholung.

Analysten zweifeln - zu Recht?

Die Skepsis der Marktbeobachter ist verständlich:

Die schwache Quartalsperformance wirft Fragen zur Erreichbarkeit der Jahresziele auf

Die Abhängigkeit von einer Zuckerpreis-Rally birgt Unsicherheiten

Politische und makroökonomische Risiken bleiben hoch

Doch gleichzeitig könnte die aktuelle Schwäche eine Einstiegsgelegenheit bieten: Mit einem Kurs von knapp 12 Euro notiert der Titel deutlich über seinen wichtigen Durchschnitten (50-Tage: +6,4%, 200-Tage: +5,7%) - ein Zeichen, dass einige Investoren bereits auf die langfristige Erholung setzen.

Fazit: Südzucker bleibt ein Wette auf die Zuckerpreise. Wer an eine baldige Trendwende glaubt, könnte jetzt günstig einsteigen. Doch Vorsicht: Sollte die erhoffte Erholung ausbleiben, droht weiterer Druck auf die Aktie.

