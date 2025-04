DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aktien im Fokus: Paukenschlag von SAP, überraschende Wende bei Tesla, spannende News von BrandPilot AI

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Small- & MicroCap Investment: Aktien im Fokus: Paukenschlag von SAP, überraschende Wende bei Tesla, spannende News von BrandPilot AI

Frankfurt (pta000/27.04.2025/10:00 UTC+2)

An den Aktienmärkten hat die Berichtssaison für das erste Quartal 2025 begonnen. Eine positive Überraschung gelingt SAP. Analysten raten zum Kauf. Tesla hingegen meldet einen Gewinneinbruch. Gleichzeitig sorgt CEO Elon Musk mit einer Ankündigung für Freude bei den Aktionären. Keine Geschäftszahlen, aber ein wichtiges Investoren-Update gibt BrandPilot AI bekannt. Der Anbieter von KI-gestützter Marketing- und Werbetechnologie läutet in die nächste Phase der Kommerzialisierung seiner Anwendungen ein.

SAP: Zahlreiche Kaufempfehlungen für die Aktie

SAP (ISIN: DE0007164600) hat den Gewinn im ersten Quartal überraschend deutlich gesteigert. Das bereinigte operative Ergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 58 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro. Damit übertraf Europas größter Softwarekonzern die Gewinnerwartungen der Marktbeobachter deutlich. Prompt wurde die Aktie nach Veröffentlichung des Quartalsberichts von mehreren Analysten zum Kauf empfohlen. Entsprechende Einstufungen gab es beispielsweise von Goldman Sachs und der Schweizer Großbank UBS. Auch Charles Brennan vom US-Investmenthaus Jeffries sieht gute Chancen für die Aktie. Der Analyst betonte, dass SAP trotz der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten eine bemerkenswerte Wachstumsdynamik im Cloud- und Softwarebereich aufweise, die von kaum einem Wettbewerber erreicht werde. Doch wie viel Potenzial hat die Aktie? Besonders optimistisch zeigt sich die Deutsche Bank mit einem Kursziel von 310 Euro. Auf Basis dieser Schätzung hätte die SAP-Aktie ausgehend vom aktuellen Kurs rund 33 Prozent Luft nach oben. (Stand: 23. April 2025)

Tesla: Überraschende Ankündigung von Musk nach Gewinneinbruch

Tesla (ISIN: US88160R1014) musste im ersten Geschäftsquartal einen deutlichen Gewinnrückgang um 71 Prozent auf 409 Millionen US-Dollar hinnehmen. Damit verfehlte der Elektroautokonzern die Markterwartungen deutlich. Auch beim Umsatz blieb das Unternehmen mit 19,3 Milliarden US-Dollar hinter den prognostizierten 21,5 Milliarden US-Dollar zurück. Analyst Dan Ives von Wedbush Securities weist darauf hin, dass die politischen Aktivitäten von Tesla-CEO Elon Musk die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen um 15 bis 20 Prozent drücken könnten. In einer überraschenden Ankündigung erklärte Musk, dass er sich künftig mehr auf Tesla konzentrieren und sein politisches Engagement ab Mai zurückfahren wolle. Dies könnte der Tesla-Aktie nach Ansicht von Analysten Auftrieb geben, zumal Elon Musk die Produktion einer günstigeren Variante des Erfolgsmodells 3 ab der zweiten Jahreshälfte in Aussicht gestellt hat. Laut dem Finanzdatenanbieter TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel für die Tesla-Aktie derzeit bei 291 US-Dollar (basierend auf 39 Analysten, die in den letzten drei Monaten ein Kursziel veröffentlicht haben). Damit hätte die Aktie ein Kurspotenzial von rund 22 Prozent. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 40 Prozent verloren. (Stand: 23. April 2025)

BrandPilot AI startet die nächste Phase der Kommerzialisierung

BrandPilot AI, ein Anbieter von KI-gestützter Marketing- und Werbetechnologie, gibt bekannt, dass vier Unternehmen mit Audits seiner AdAi-Plattform begonnen haben und ein fünftes Unternehmen einen Live-Test gestartet hat. Jedes Audit beinhaltet eine umfassende Analyse der historischen Performance von bezahlten Suchanzeigen, der Sichtbarkeit von Mitbewerbern und die Berechnung von Einsparpotenzialen. Die AdAi-Plattform wurde von BrandPilot entwickelt, um Marketern dabei zu helfen, Ineffizienzen in der bezahlten Suche zu identifizieren. BrandPilot CEO Brandon Mina weist darauf hin, dass ein großer Teil der digitalen Marketing- und Werbebudgets durch Betrug, Verschwendung und Missbrauch verloren geht. Mina: "Unsere Plattform bietet Marketern ein ausgewähltes Set an KI-gesteuerten Tools, die einen unmittelbaren geschäftlichen Nutzen bringen, indem sie Bereiche identifizieren, in denen Ausgaben überflüssig sein könnten. Auf diese Weise kann Verschwendung vermieden und der ROI von Kampagnen gesteigert werden." BrandPilot AI ist zuversichtlich, dass die Audits und der Live-Test erfolgreich verlaufen und die beteiligten Unternehmen als Kunden gewonnen werden können. BrandPilot AI ist ein junges Unternehmen, das KI-gesteuerte Werbetechnologie entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada. Es bedient Kunden in den USA, Kanada, Australien, Israel und China. Zur Umsetzung seiner Wachstumsstrategie ist BrandPilot AI an die Börse gegangen (ISIN: CA1053241073).

---------

Treffen Sie Unternehmen am 09.-10. Mai 2025 auf der INVEST in Stuttgart. Sie haben die Möglichkeit direkt am Messestand Ihre Fragen zu stellen. Und das Beste: wir verfügen über eine limitierte Anzahl von 50 Freikarten zur INVEST. Schnell sein lohnt sich also! Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff INVEST schicken. Gern senden wir Ihnen dann Ihre Eintrittskarte zur INVEST.

Lassen Sie sich in den Verteiler für BrandPilot AI oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eumit dem Hinweis: "Verteiler BrandPilot AI" oder "Nebenwerte".

BrandPilot AI Land: Kanada/Toronto ISIN: CA1053241073 https://www.brandpilot.ai/

Disclaimer/Risikohinweis BrandPilot AI Interessenkonflikte: Mit BrandPilot AI existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der BrandPilot AI. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von BrandPilot AI können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von BrandPilot AI einsehen: https://www.brandpilot.ai/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung BrandPilot AI vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 27, 2025 04:00 ET (08:00 GMT)