Nach dem starken Wochenfinale könnte der Dax seine Erholung in der neuen Handelswoche fortsetzen. Die Chancen hierfür stehen so schlecht nicht. Nach der Rückkehr des Index über die 22.000er Marke steht dem Dax die Tür in Richtung 23.000 Punkte offen. Ob es ihm gelingt, die Bewegung derart auszudehnen, dürfte nicht zuletzt von der Qualität der anstehenden Konjunkturdaten abhängen. Zahlreiche Quartalsberichte dürfte ebenfalls die Stimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...