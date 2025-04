Industriekonzern Ingersoll Rand steht vor wichtiger Quartalsveröffentlichung. Analysten sind skeptisch, während die Aktie bereits 25% im Jahr verlor. Kann das Unternehmen überzeugen?

Die Aktie des Industriekonzerns Ingersoll Rand steht vor einer wichtigen Woche - doch während die Ausschüttung an Aktionäre weiterläuft, mehren sich die Zweifel an der kurzfristigen Perspektive. Kann das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen am Donnerstag die skeptischen Analysten überzeugen?

Dividende als Konstant

Wie bereits seit Jahren üblich, schüttet Ingersoll Rand auch in diesem Quartal eine Dividende von 0,02 US-Dollar pro Aktie aus. Die Zahlung erfolgt am 5. Juni an Aktionäre, die die Papiere bis zum 15. Mai halten. Diese konservative Dividendenpolitik unterstreicht den Fokus des Unternehmens auf langfristige Stabilität - ein typisches Merkmal im Industriesektor.

Entscheidende Quartalszahlen stehen an

Am Donnerstag (1. Mai) nach Börsenschluss veröffentlicht Ingersoll Rand seine Zahlen für das erste Quartal 2025. Analysten erwarten einen Gewinn von 0,74 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 1,73 Milliarden US-Dollar. Diese Prognosen stehen jedoch auf wackeligen Füßen: Die Investmentbank Stifel Nicolaus senkte kürzlich ihr Kursziel von 94 auf 77 US-Dollar - ein deutliches Signal wachsender Skepsis.

Analysten bleiben gespalten

Trotz der jüngsten Zielpreiskürzung halten die meisten Analysten weiterhin an einer "Moderate Buy"-Empfehlung fest. Der mediane Zielpreis liegt bei 87,19 US-Dollar, wobei die optimistischsten Prognosen sogar 112 US-Dollar erreichen. Doch die jüngste Kursentwicklung zeigt: Die Aktie kämpft - seit Jahresanfang verlor sie bereits über 25 Prozent an Wert.

Die kommende Woche wird zeigen, ob Ingersoll Rand mit soliden Zahlen die Zweifel zerstreuen kann - oder ob die Abwärtsspirale weitergeht.

