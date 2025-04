Atoss Software verzeichnet starkes Cloud-Wachstum und erhöht die Dividende, während Analysten die Bewertung hinterfragen. Kann das Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen?

Kann Atoss Software seine Erfolgsstory im Workforce-Management trotz Analystenskepsis fortsetzen? Der Münchner Software-Spezialist startete mit einem kräftigen Umsatzplus ins Jahr 2025 - angetrieben vom boomenden Cloud-Geschäft. Doch während das Unternehmen selbst optimistisch in die Zukunft blickt, bleiben einige Analysten auffällig zurückhaltend.

Cloud-Umsätze schießen um 30% nach oben

Das erste Quartal 2025 brachte Atoss Software einen klaren Beweis für die erfolgreiche Transformation:

Umsatzsprung : +11% auf 46,3 Mio. Euro

: +11% auf 46,3 Mio. Euro Cloud-Boom : Subskriptionserlöse legten um 30% auf 21,4 Mio. Euro zu

: Subskriptionserlöse legten um 30% auf 21,4 Mio. Euro zu Wiederkehrende Einnahmen: Machen mittlerweile 68% des Gesamtumsatzes aus

"Die Zahlen zeigen, dass unsere Cloud-Strategie aufgeht", könnte man aus der Pressemitteilung herauslesen. Tatsächlich wuchs der Order Backlog - also die bereits vertraglich gesicherten Cloud-Umsätze - auf stattliche 92,8 Mio. Euro.

Dividende als Vertrauensbeweis

Ein klares Signal an die Anleger: Die geplante Dividende von 2,13 Euro je Aktie, über die am 30. April abgestimmt wird, unterstreicht die solide Finanzlage. Für Aktionäre, die seit Jahresanfang bereits ein Plus von 15% verbuchen, ein erfreulicher Nebeneffekt.

Analysten bleiben skeptisch - zu Recht?

Doch nicht alle sind überzeugt: Jefferies belässt die Aktie auf "Hold" - mit einem Kursziel von nur 108 Euro, deutlich unter dem aktuellen Niveau von 133 Euro. Das wirft Fragen auf:

Übersehen die Analysten das Wachstumspotenzial?

Oder wissen sie etwa mehr über mögliche Risiken im Wettbewerbsumfeld?

Interessant: Trotz der positiven Zahlen gab es keine Anhebung der Bewertung. Ein möglicher Hinweis darauf, dass die Erwartungen bereits hoch eingepreist sein könnten.

Ausblick: Kann Atoss die Prognose von 190 Mio. Euro halten?

Der Vorstand bekräftigte die Jahresprognose von rund 190 Mio. Euro Umsatz. Angesichts des starken Cloud-Backlogs scheint dies durchaus realistisch. Doch in einem zunehmend umkämpften Markt für Workforce-Lösungen wird Atoss beweisen müssen, dass es nicht nur wächst - sondern auch profitabel bleibt.

Für Anleger bleibt es eine Gratwanderung: zwischen den sichtbaren Wachstumszahlen einerseits und der zurückhaltenden Marktbewertung andererseits. Die kommenden Quartale werden zeigen, wer Recht behält.

