Die MBB-Aktie erreicht ein neues 52-Wochen-Hoch mit über 59% Jahresgewinn. Analysten sehen weiteres Potenzial trotz einiger Risikofaktoren.

Die MBB-Aktie zeigt sich weiterhin in Topform: Mit einem Plus von 2,59% schloss das Papier am Freitag bei 158,20 Euro - genau auf dem Niveau des am Vortag erreichten 52-Wochen-Hochs. Seit Jahresanfang legte der Titel bereits über 59% zu. Doch kann die Rallye weitergehen?

Fundamentale Stärken treiben den Kurs

Die jüngste Aufwärtsdynamik des Beteiligungsunternehmens speist sich aus mehreren Faktoren. Analysten sehen das Unternehmen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 171,33 Euro weiterhin im Kauflicht - das entspräche einem weiteren Potenzial von rund 8%. Besonders ins Gewicht fallen:

Attraktive Bewertungskennzahlen : Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 0,88, was viele Analysten als Unterbewertung interpretieren.

Starke Bilanz : Die finanzielle Situation wird als "hervorragend" eingestuft, was Investitionsspielraum bietet.

Überraschungspotenzial: In der Vergangenheit übertraf MBB oft die Analystenerwartungen.

Herausforderungen bleiben nicht aus

Doch es gibt auch Gegenwind: Die Umsatzprognosen wurden jüngst gesenkt, und das hohe KGV von 70,51 könnte einige Investoren abschrecken. Zudem weist das Unternehmen keine nennenswerte Dividendenrendite auf - ein Minuspunkt für Ertragsorientierte.

Die kommenden Wochen könnten entscheidend sein: Am 13. Mai stehen die Q1-Zahlen an, die zeigen werden, ob MBB seine Wachstumsstory fortsetzen kann. Sollte das Unternehmen hier wieder positiv überraschen, könnte das Rekordhoch vom Freitag nur eine Zwischenstation gewesen sein.

